Рецепт полезного варенья из сосновых шишек

Варенье из шишек сосны является прекрасным общеукрепляющим и витаминизирующим средством. Еще оно способствует повышению иммунитета и помогает организму справляться с респираторными болезнями, а также слабостью в целом.

Для профилактики варенье взрослым следует принимать одну столовую ложку в день, а детям по одной чайной ложке. Делать это нужно за 20 минут до первого приема пищи. Если вы болеете, то варенье необходимо принимать по одной столовой ложке три раза в день, пока полностью не выздоровеете. Если у вас вялое состояние или упадок сил, то вареньем можно заменить сахар в чае.

Если имеются хронические болезни почек, печени и желчного пузыря, а также беременным и детям до 6 лет, такое варенье противопоказано.



Когда следует собирать шишки

Сбор шишек необходимо совершать с 20 марта (день равноденствия) до 21 июня (день солнцестояния). Самым лучшим временем для этого считается начало и середина мая.

Для варенья нужны нужно брать молодые и совсем зеленые шишки. В длину они должны быть не больше 4 сантиметров, их с легкостью должен разрезать нож или прокалывать ноготь. Переработать шишки необходимо сразу в тот день, когда они были собраны, в противном случае они станут темными и испортятся.

Перед тем, как готовить, нужно залить шишки водой и промыть под краном, чтобы они были чистыми. Любая посуда подойдет для варки варенья. Варить его следует при низкой температуре 80-90º С, в противном случае шишки раскроются. Из 1 килограмма шишек получится от 500 мл до 1 литра варенья.

Итак, нам понадобятся следующие ингредиенты:

Шишки – 80 штук или приблизительно 800 г;

Сахар – 1-1,5 кг;

Вода – 1,5-2 литра.

Переходим к процессу приготовления:

Помойте шишки и залейте их водой так, чтобы она полностью их покрыла.

После варите их 40 минут и оставьте на 1012 часов настаиваться. Затем сверните марлю в три слоя и процедите с помощью нее настой (это нужно для того, чтобы понять, сколько необходимо сахара). Шишки не нужно выбрасывать.

На одну столовую ложку настоя возьмите одну столовую ложку сахара. Варите сироп на огне слабой интенсивности около 1 часа 30 минут.

За 20 минут до того, как будет готово варенье, добавьте в варенье шишки (8-12 штук на банку объемом от 500 мл до 1 литра).

Варенье разлейте по стерильным банкам (заранее простерилизуйте) и закатайте.

Вкус у варенья будет кисло-сладким, напоминающим мед, но с ярко-выраженным хвойным привкусом и запахом.

Если вы не хотите варить варенье, то разрежьте сосновые шишки пополам и залейте медом. Лучше всего подойдет акациевый либо липовый. Банку поставьте на подоконник, но солнечные лучи не должны попадать прямо на нее. Ежедневно встряхивайте сироп, он будет готов спустя несколько месяцев.

После нужно слить жидкость и процедить ее с помощью сита. Шишки больше не понадобятся. Сироп, который у вас получился, храните в холодильной камере и принимайте по мере необходимости.