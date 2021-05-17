Все колготки можно разделить на 7 категорий, чтобы их было проще выбирать и покупать

Черные, желтые, в горошек или в вертикальную полоску – этот список можно продолжать бесконечно долго, когда речь идет о различных вариациях и стилях колготок. Однако это прекрасное разнообразие раздражает и даже выводит из себя некоторых барышень. Все потому, что многие из них не знают правил выбора и покупки этого важного предмета гардероба.

Сложность выбора

Конечно, это разнообразие вариаций можно серьезно сбивать с толку неподготовленного человека, однако оно одновременно показывает, что пара колготок может найтись для любого, даже самого индивидуального случая и чувства стиля.

Некоторые считают, что для того, чтобы правильно выбрать дизайн колготок, им нужна настоящая энциклопедия, которая расскажет о всех тонкостях этого нелегкого дела. Если вы узнали в предыдущей строке себя, то будьте спокойны! Модные эксперты подобрали сборник из семи емких правил, которые помогут вам подобрать цвет колготок для того, чтобы выйти на светское мероприятие или простую прогулку в кожаных шортах.

Знакомьтесь с нижеприведенными категориями и запоминайте их для того, чтобы быть уверенным в своем выборе на следующем шопинге.

Категория номер один – черные плотные

Такими колготками считается изделие плотнее 40 ден, через которое не видно естественный тон вашей кожи ног. Их преимущество заключается в том, что в них гораздо теплее гулять в прохладный весенний вечер. Кроме того, они меньше подвержены образованию затяжек и стрелок из-за стульев и длинных ногтей.

Приобретайте черные непрозрачные колготки и сочетайте их с классическими, офисным, повседневным и даже вечерним стилем, делая их базовым предметом гардероба в прохладное время года.

Категория номер два – тонкие черные

Тонкие черные колготки от 40 ден и ниже немного просвечиваются лучами солнца и софитов, поэтому могут прибавить вашему облику немного игривости и блеска. Они отлично подойдут для осенних, весенних и самых прохладных летних деньков.

Этот вид колготок так же универсален, как и вышеописанные плотные изделия, однако именно тонкий воздухопроницаемый материал поможет вам выглядеть элегантнее. Хотите сиять еще больше? Тогда приобретайте колготки со сверкающей “алмазной” вставкой.

Категория номер три – особый принт

Принт в виде сердечек, звездочек, горошка, полосок, мопсиков, мордочек кошек и песиков – это лучший неформальный аксессуар, который может предложить нам индустрия моды. Помимо милых рисунков, производители могут предложить колготки с рисунком под “татуировки” или с надписями. Такой предмет гардероба поможет привнести в ваш образ особый стиль.

Категория номер четыре – яркий цвет

Выбирая колготки яркого оттенка – фиолетового, красного или же горчичного, вы пойдете по самому простому пути внесения разнообразия в свой образ. Самое главное – не бояться сочетать этот предмет гардероба с яркими принтами и сочным цветом основной одежды.

Категория номер пять – расцветка “под чулки”

Такие колготки являются имитация высоких носков, гольфов или чулок. С их помощью вы сможете сделать образ как простым и повседневным, так и ярким и женственным. Не бойтесь экспериментировать с этой новинкой, которая уже успела завоевать сердца тысяч девушек.

Категория номер шесть – “стрелка сзади”

Колготки, которые носили самые привлекательные дамы прошлого, снова в моде. Томная стрелка, украшающая икры и бедра, точно выделит вас из толпы и привлечет внимание к вашему образу. Поэтому не стесняйтесь завершать колготками с такой изюминкой свой вечерний образ.

Категория номер семь – всегда актуальный трикотаж

Такие колготки всегда будут намного толще и плотнее, чем обычные, сделанные из нейлона, так как изготавливаются из материала с примесью шерсти или хлопка. Именно они станут идеальным союзником для холодного времени года.