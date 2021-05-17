 

Понедельник с акциями: Илон Маск Илон Маск занимается криптовалютными рынками, а индийские стартапы собирают огромные раунды

17.05.2021, 17:08, Разное
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Здравствуйте и добро пожаловать обратно в Equity, подкаст TechCrunch, посвященный венчурному капиталу, где мы расшифровываем цифры, стоящие за заголовками.

Это понедельник для акций, наш еженедельный запуск, который отслеживает последние новости частного рынка, рассказывает о предстоящей неделе, вникает в некоторые недавние раунды финансирования и обдумывает более широкую тему или повествование с частных рынков. Вы можете следить за шоу на Twitter здесь и я здесь.

Сегодня было много всего, что нужно было сделать, поэтому, по порядку, вот краткое изложение:

Акции падают каждый понедельник в 7:00 по тихоокеанскому времени, в среду и пятницу в 6:00 по тихоокеанскому времени, поэтому подпишитесь на нас в Apple Подкасты, Пасмурная погода, Spotify и все слепки!



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