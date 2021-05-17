Amazon делает свой сервис потоковой передачи музыки без потерь бесплатным обновлением

По пятам этого утреннего объявления о Appleмузыкальный сервис нового поколения с аудио без потерь и пространственным аудио с поддержкой Dolby Atmos, Amazon делает шаг, вероятно, направленный на удержание собственных подписчиков на потоковую музыку. Компания заявляет, что в будущем ее высококачественный уровень потоковой передачи Amazon Music HD будет доступна всем, кто имеет право Amazon Музыка Безлимитные подписчики без дополнительной платы.

Amazon впервые объявлено Amazon Music HD осенью 2019 года с доступом к более чем 50 миллионам песен, которые будут транслироваться в Amazon называется HD, с битовой глубиной 16 бит и частотой дискретизации 44,1 кГц (примерно для CD-качества). Он также обещал на «миллионы» больше песен, которые будут транслироваться в Ultra HD или 24-битном формате с частотой дискретизации до 192 кГц (или лучше, чем качество CD).

Сегодня, Amazon Каталог музыки в формате HD вырос до более чем 70 миллионов песен, и доступно более 7 миллионов треков в формате Ultra HD. Amazon Клиенты Music HD также могут получить доступ к растущему каталогу песен, ремикшированных в форматах 3D Audio, таких как Dolby Atmos и Sony 360RA, которые можно воспроизводить на Amazonсобственный высококачественный динамик Echo Studio.

Музыка в 360RA также может транслироваться через Amazon Music HD на динамиках Sony RA5000 и RA3000 с помощью Alexa Cast, отмечает компания.

Запуск потоковой передачи HD рассматривался как способ противодействовать угрозе со стороны службы потоковой передачи музыки Tidal, которая обслуживала аудиофилов с помощью потоков более высокого качества, а также как способ выделить свой сервис среди более крупных конкурентов потоковой передачи, таких как Apple и Spotify — последний недавно объявил о собственной высококачественной подписке Spotify HiFi, цена и дата запуска которой пока неизвестны.

До сегодня, Amazon Music HD стоила 12,99 долларов в месяц за Amazon Подписчики Prime и 14,99 доллара в месяц для всех остальных. Сейчас, Amazon говорит, что новые и существующие подписчики Amazon Индивидуальный план Music Unlimited (7,99 долларов США в месяц для членов Prime и 9,99 долларов США в месяц в противном случае) или семейный план (14,99 долларов США в месяц) можно обновить до Amazon Music HD без дополнительных затрат — по сути, это экономия 5 долларов в месяц.

Изменения вступят в силу в следующем платежном цикле и поддерживаются в США, Великобритании, Германии, Канаде, Франции, Италии и Испании.

«Когда мы впервые запустили Amazon Music HD, наша цель состояла в том, чтобы возглавить индустрию, давая возможность поклонникам музыки по всему миру транслировать записи лучшего качества в том виде, в каком артисты хотели, чтобы их музыка была услышана », — сказал Стив Бум, вице-президент Amazon Музыка, в заявлении о сегодняшних новостях. «Мы очень рады сделать Amazon Музыка HD доступна каждому без дополнительной оплаты. Все меломаны должны иметь доступ к этому качеству музыки, и теперь они есть », — добавил он.

Движение Amazon сделать свой каталог HD бесплатным обновлением после сегодняшнего утреннего объявления от Apple что он добавит звук без потерь в Apple Музыка без дополнительных затрат, начиная со следующего месяца. Обновление также принесет пространственный звук с поддержкой Dolby Atmos. Учитывая сдвиг на рынке, на Spotify оказывается давление, чтобы сделать свои музыкальные услуги HiFi по конкурентоспособным ценам.