Только 4% участников праймериз «Единой России» – действующие депутаты Госдумы

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 тыс. 636 заявлений, сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто сообщил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», – приводятся на сайте партии слова Карелина.

Отмечается, что каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% – депутаты действующего созыва Госдумы.

«Больше половины – 51,2% – те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил сенатор.

Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД).

Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, а ЕР полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.

Указывается, что регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 млн человек или почти 5% избирателей страны.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня.

Ранее Карелин сообщил, что «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата.