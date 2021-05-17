 

Роскомнадзор отменил замедление Twitter на фиксированных сетях

17.05.2021, 17:04, Новости дня
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Компания Twitter удалила свыше 91% материалов с запрещенной в РФ информацией, Роскомнадзор отменил замедление Twitter на фиксированных сетях.

Замедление сохраняется на мобильных устройствах до тех пор, пока не будет заблокирован весь запрещенный контент, на данный момент заблокировано 91% информации, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы признал законным решение о штрафе компании Twitter в 3,2 млн рублей за неудаление противоправной информации.

В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Также больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы.



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