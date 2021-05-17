 

Петербургские водители рассказали о новым тренде у автоворов

17.05.2021, 17:04, Новости дня
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В Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения.

Владелец BMW оставил 7 мая автомобиль у дома по Лиственной улице, позже он обнаружил разбитые окна и увидел, что у машины пропал руль, передает «Фонтанка».

В соцсетях пользователи предположили, что стоимость руля этого автомобиля составляет от 38 до 60 тыс. рублей. Часть комментаторов вспомнили, что в 90-х у машин крали дворники и магнитолы.

«Теперь домой уходить надо с рулем», – написал один из пользователей. Жители Лиственной улицы в комментариях отметили, что подобное уже случалось по этому адресу, но подробностей не привели.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту пропажи руля, пока с подобным заявлением обратился только один автомобилист. 33-летний хозяин авто сообщил о пропаже 17 мая в полицию, возбуждено дело по статье «Кража».

Ранее в Петербурге под суд отдали членов группировки, занимавшуюся угоном автомобилей. Возглавляет группу, по версии следствия, многодетный отец, увлекающийся эзотерикой.



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