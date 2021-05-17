 

Королева Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево по особенному поводу

17.05.2021, 16:58, Разное
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Пресс-служба британской королевской семьи на фоне общественной критики относительно оглашения завещания принца Филиппа поделилась сегодня новыми официальными фотографиями 95-летней королевы Великобритании и ее старшего сына, 72-летнего принца Чарльза. Кадры, на которых принц Чарльз сосбственноручно сажает дерево, были сделаны еще в конце марта на территории замка Виндзор. Этим жестом он ознаменовал запуск проекта The Queen’s Green Canopy (QGC) – британской инициативы по высадке деревьев в преддверии платинового юбилея Ее Величества на троне. В 2022 году исполнится 70 лет со дня коронации королевы Елизаветы II. Покровителем нестандартной акции был выбран ее прямой наследник – принц Чарльз.

Мы приглашаем людей по всей стране присоединиться к акции “Посадите дерево к юбилею” с октября этого года, когда начнется сезон посадки деревьев, – гласит анонс акции в социальных сетях.

Королева появилась только на одном снимке из двух опубликованных сегодня. На нем она одета в темно-зеленое пальто с декоративной накидкой сверху, черные резиновые сапоги и платок с цветочным принтом. Чарльз же выбрал для садовых работ весьма парадный костюм: светло-голубую рубашку, галстук и серые брюки, а сверху накинул длинное пальто песочного цвета.

Королева Елизавета II и принц Чарльз

Стоит отметить, что в той же одежде монархи изображены на предыдущих портретах, которые были представлены в конце марта к Пасхе, за две недели до смерти принца Филиппа. Правда, местом для той фотосессии Елизавета и Чарльз выбрали сад на территории Фрогмор-хауса – дворца, где несколько лет прожили Меган Маркл и принц Гарри до отъезда в Соединенные Штаты Америки. Также в официальном аккаунте королевы в Instagram появилось видео того, как принц высаживал дерево на территории замка.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

После смерти отца принц Чарльз, как наследник престола, все чаще стал сопровождать королеву на важных мероприятиях – так, на прошлой неделе он шел с ней рука об руку на церемонии открытия новой сессии парламента.



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