 

На тестах обнаружен прототип гибридного Mercedes-AMG GT 73e

17.05.2021, 16:52, Новости дня
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Компания Mercedes-Benz активно работает над расширением линейки электрокаров, что подтверждают испытания новой модели AMG GT 73e.

Данный автомобиль является преемником для утратившей актуальной версии AMG GT 63 с ДВС. Предложенный экземпляр не составит труда отличить по бамперам, светодиодной оптике и другим элементам кузова. Кроме того, под капотом применят 4-литровый бензиновый мотор и электроустановку с суммарной мощностью 640 л.с. Автомобиль приводится в движение 8-ступеначатым «автоматом».

С такими характеристиками разгон до сотни на гибридной модели AMG GT 73e составит менее 3 секунд. Остальные характеристики будут известны лишь после официальной презентации автомобиля.



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