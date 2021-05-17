 

В РФ планируют запустить спутник-сервер

17.05.2021, 16:52, Новости дня
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Представители облачного провайдера RUVDS сообщают о том, что планируют в ближайшее время провести эксперимент по обеспечению россиян высококачественной интернет-связью. Для этого компания собирается запустить на орбиту Земли спутник, который будет работать как сервер.

Разработка ведется совместно с партнером – компанией «Орбитальный экспресс». Предполагается, что космический сервер начнет работать уже в 2022 году.

Первоначально как мощный сервер, а затем, как полноценный дата-центр, спутник также обеспечит хранение огромного количества информации. При этом его работа не будет зависеть ни от средств наземной связи, ни от энергообеспечения от электростанций. Однако авторы проекта еще не уверены, что их услуги будут востребованы в той мере, которая необходима для коммерческого успеха.  



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