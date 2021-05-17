 

Американцы назвали Россию самой сильной танковой державой мира

17.05.2021, 16:46, Разное
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Журналисты американского издания 19FortyFive составили рейтинг самых сильных танковых держав мира. Первое место в ТОПе досталось России, танковый арсенал которой в США оценивают в 13 тысяч единиц техники.
Российские вооруженные силы по праву считаются одними из самых непобедимых на планете. Очередное доказательство данному факту обнародовали американские эксперты издания 19FortyFive. На его страницах появился список государств с наиболее мощными танковыми войсками. Лидерскую позицию в ТОПе, обойдя всех конкурентов, заняла Россия.

Такую высокую оценку танковые подразделения РФ получили благодаря огромному количеству тяжелой бронетехники на вооружении армии. Интересно, что Соединенные Штаты не смогли завоевать даже серебро в почетном списке, уступив Северной Корее. У Пхеньяна всегда готовы к бою с врагами 6145 боевых машин, однако даже их устаревшее оборудование эксперты оценили лучше, чем 6100 броневиков США.

Следом за американскими M1 Abrams в ТОПе разместились 4730 танков Вооруженных сил Индии. Следует отметить, что почти все из них изготовлены на заказ в России. Как пишет «Ньюинформ», преимущественно это Т-72 и Т-90, пятую строчку, замыкая рейтинг, получила армия Сирии с 3740 бронемашин.

Источник: newinform.com



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