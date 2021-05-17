 

Певица Манижа объяснила успех ее песни о русских женщинах у европейцев

17.05.2021, 16:46, Разное
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Участница «Евровидения-2021» певица Манижа пояснила о своем номере и реакции на него. Представительница РФ объяснила причины успеха песни о русских женщинах у европейской аудитории.
В этом году Российскую Федерацию на конкурсе «Евровидение» представит певица таджикского происхождения Манижа. Однако ее песня Russian Woman вызвала неоднозначную реакцию у отечественной публики, многие критиковали ее текст, клип к треку и сценический номер. При этом совсем иначе восприняли композицию в Европе, репетиционное выступление на сцене в Роттердаме собрало огромное количество просмотров и положительных отзывов.

В беседе с отечественными журналистами Манижа попыталась найти ответы на секрет успеха песни за рубежом. Прежде всего, за границей люди также живут теми же стереотипами, о которых поет артистка. Именно поэтому меломаны Европы так удивились ее номеру, разрушающему стандартные мифы о России. Людям интересна тематика песни, независимо от того, что они не понимают весь ее текст, уверена Манижа.

В РФ же негативно относятся к Russian Woman фактически по той же причине. Публика также реагирует на описанные в песне стереотипы, но у россиян происходит защитная реакция на освещение таких тем. Отечественному слушателю некомфортно признавать реальное отношение к женщинам в РФ, которые нередко можно встретить ежедневно. Однако со временем, уверена исполнительница, люди поймут свои ошибки и станут более толерантными и отзывчивыми.

Источник: www.kp.ru



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