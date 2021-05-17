Компания Sharp показала смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой и экраном на 2000 nit

Смартфон с самой крупной камерой представила японская компания Sharp. AQUOS R6 получил первый в мире 1-дюймовый объектив и экран с яркостью на 2000 nit.

Сегодняшние смартфоны снимают не хуже фотографических профессиональных камер, однако производители не останавливаются на достигнутом. Так, японская компания Sharp создала Auqos R6 с камерой, аналогов которой нет ни в одном из устройств конкурентов. Размер главного объектива здесь составляет один дюйм, благодаря чему он стал лидером по захвату света. Кроме того, «на борту» аппарата есть датчик Summicron от оптического бренда Leica, при этом разрешение основного объектива существенно меньше, чем у флагманских смартфонов других производителей. В нем только 20,2 миллионов пикселей, более того, здесь нет второго сенсора для захвата снимков и записи видео. Вместо этого инженеры Sharp разместили в Aquos R6 модуль 3D ToF, другие датчики здесь просто физически сложно разместить.

Мощность и быстродействие устройству обеспечивает самая актуальная на данный момент однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888. Дополняет ее емкий чип оперативной памяти на 12 гигабайт, любой контент можно сберегать на 128-гигабайтном флэш-накопителе. Дисплей девайса выполнен по технологии OLED WUXGA+, причем частота обновления изображений на нем составляет 240 Герц со сверхгибкой адаптацией с шагом в 1 Герц и яркостью в 2000 nit. Его диагональ равна 6,6 дюйма, а разрешение – 2730 на 1260 точек и соответствует технологии IGZO. Под панелью производитель расположил сканер отпечатков сразу двух пальцев.

Фронтальная камера на 12,6 мегапикселей размещается в миниатюрном вырезе по центру дисплея вверху. Долгую работу Sharp Aquos R6 гарантирует вместительный аккумулятор на 5 тысяч мА•ч, который можно зарядить с помощью быстрой зарядки, также гаджет защищен по стандарту IP68, то есть он не боится ни воды, ни погружений, ни пыли или ударов и царапин. При этом Aquos R6 является достаточно компактным, его длина — всего 162 миллиметра, а ширина и толщина корпуса – 74 и 9,5 миллиметра при весе 207 граммов. Приобрести инновационный аппарат можно будет уже со второй половины июня, однако его стоимость пока не известна.

Источник: www.ixbt.com