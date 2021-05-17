И.о. главы “Укрзалізниці” Юрик заявил, что систему тарифов на грузоперевозки нужно изменить и сделать один унифицированный тариф “тонна за километр”

Юрик объяснил, что в пик кризиса в минувшем году глубина падения по кассовой выручке доходила до 40%, пассажирские перевозки были полностью остановлены в течение второго квартала 2020 года, а основной бизнес компании зависит от состояния реального сегмента экономики;

“Это невероятный стресс-тест на устойчивость компании. Сегодня уже мы вышли на 50–60% докризисного уровня по пассажиропотоку, и почти 100% грузопотока”, – сказал Юрик.

По его словам, на сегодня основной проблемой “Укрзалізниці” остается структура тарифов. Руководитель назвал ее рудиментом времен Советского Союза, когда грузовые товары были разделены на классы.

“Эта несправедливость между грузами – когда кто-то возит дешево, а кто-то вообще платит за всех – остается до сих пор в нашей системе тарифа. Это достаточно жесткая зарегулированная система”, – сказал он.

Целью компании Юрик считает изменение системы тарифообразования на грузовые перевозки и внедрение одного унифицированного тарифа “тонна за километр”.

Контекст:

По результатам апреля компания получила 35 млн грн прибыли.

“Такой результат был достигнут благодаря внедрению оперативного антикризисного плана и, что важно, без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию. При этом в 2020 году “Укрзалізниця” осталась одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн”, – цитирует Юрика “РБК-Украина”.

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