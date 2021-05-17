 

Один из украинских политзаключенных в РФ намерен объявить голодовку – Денисова

17.05.2021, 16:44, Новости дня
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По словам Денисовой, Выговский потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Она также отметила, что постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья политзаключенного.

“Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего соотечественника – без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены”, – добавила омбудсмен.

Из-за пребывания долгое время в таком тяжелом психоэмоциональном состоянии, Выговский сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никоим образом не изменится.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права украинца, а именно, обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5464237000315671

Контекст:

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом “Совершенно секретно”. Мужчина отбывает срок в колонии №11 городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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