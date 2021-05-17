Лукашенко подписал закон, разрешающий менять внешность белорусским силовикам и членам избиркомов

Расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. В него включили сотрудников ряда военных и силовых структур, в частности, службы безопасности президента.

“Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким”, – пишет агентство.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования, отмечает БЕЛТА.

В документе указано, что “по заявлению или с согласия защищаемого лица, если безопасность защищаемого лица, его близкого нельзя обеспечить иными мерами, может быть произведено изменение внешности защищаемого лица, его близкого”. Изменение внешности близкого “производится только с его согласия”, говорится в законе.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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