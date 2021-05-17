Реконструкция стадиона “Москвич” может завершиться раньше срока

Вести здоровый образ жизни снова стало модным. В Москве есть все условия для того, чтобы заниматься физкультурой. В городе открываются новые спортивные комплексы, площадки, стадионы, приводятся в порядок старые. Многие объекты, которые достались столице из прошлого века, нуждаются в капитальном ремонте.

Например, стадион “Москвич”, который находится в районе Текстильщики, начали реконструировать в мае 2019 года. Ремонтные работы проводятся впервые за всю историю объекта. Старый стадион станет современным спортивным комплексом, где можно будет играть в футбол и заниматься легкой атлетикой. “Москвич” сможет вмещать до 4190 зрителей.

На стадионе будут проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле оснастят функциями полива и подогрева, на нем уложат травяное покрытие. Появятся секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, обычного и тройного прыжка в длину, бега с препятствиями и легкоатлетическое ядро.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Сергей Собянин предложил направить дополнительные средства на реализацию приоритетных градостроительных программ, поэтому реконструкция такого объекта, как стадион на Волгоградском проспекте, должна ускориться.

Говоря о развитии района Текстильщики, стоит отметить, что здесь обновлено 195 дворов, благоустроено 263 площадки, построены 23 спортивные площадки, обновлены парки, скверы и общественные пространства, капитально отремонтированы 136 жилых домов, проведены ремонтные работы в 1367 подъездах.

Социальная инфраструктура в Москве развивается благодаря программе “Мой район”, которая была запущена в 2019 году. В столице строятся не только спортивные комплексы, но и образовательные учреждения, объекты общественного транспорта, создаются парки, скверы, рынки и ярмарки.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве транспортно-пересадочного узла “Текстильщики”. В 2021 году начнут возводить конструкции переходов и соединять элементы ТПУ. Согласно проекту, будет реконструирована железнодорожная платформа, отремонтирован подземный пешеходный переход под Волгоградским проспектом, также построят новый тоннель.