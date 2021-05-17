Поцелованные солнцем: самый горячий летний тренд в макияже

Эксперты красоты уже назвали тренд, который станет главенствующим в макияже этим летом. Ведущие визажисты вдохновлены закатом солнца, именно эта выразительная палитра оттенков вернется на веки модниц в новом сезоне.

Палитра выразительного заката

Лучшие визажисты, работающие в Голливуде, уверяют, что летом в моду вернется теплая палитра оттенков для макияжа глаз – от нежно-розового и золотистого до ярко-огненного оранжевого.

Редакция InStyle отмечает, что палитра заката очень фотогенична.

Макияж в таких тонах отлично смотрится на любой девушке. К тому же эта палитра цветов подходит и для дневного, и для вечернего макияжа. Стоит добавить мерцающий оттенок, и вы имеете ослепительный смоки-айз! Добавьте черную подводку, и классический образ готов!

Звездные поклонницы

Модный макияж уже успели оценить мировые звезды.

Риз Уизерспун и Андра Дей на красной ковровой дорожке блеснули палитрой заката на своих веках. Визажист Порше Купер, гримировавший Дей, пояснил свой выбор. Ему хотелось, чтоб Андра была похожа на богиню. Косметика Chanel в трендовых золотых и бронзовых оттенках с задачей справилась.

Актриса Зендая также вдохновилась новым трендом. По словам визажистки звезды, блистать на вручении премии Оскар она мечтала в образе в стиле бохо-шик.

Макияж вышел шикарным – чистая и свежая кожа, естественный финиш. Дело в том, что актриса выбрала очень яркое платье по последней моде, и макияж нужен был более естественный. Нейтральный макияж с использованием телесных тонов получился идеальным.

Певица Дуа Липа тоже вдохновилась новым трендом.

Насыщенный золотой цвет в сочетании с оттенками фиолетовой палитры отлично смотрится на яркой брюнетке.

Актриса Кара Делевинь, вдохновленная летним закатом, продемонстрировала яркий макияж, в котором использованы оттенки розового, оранжевого и желтого цветов.