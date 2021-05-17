Прислушайтесь к старшим арканам: таро-прогноз на третью неделю мая

Хотите провести очередную неделю мая без проблем и ошибок? В таком случае вам стоит ознакомиться с прогнозом старших аркан, составленным для каждого знака зодиака. В некоторых случаях расклад карт будет сулить благоприятные события, правильно истолковав которые можно привлечь в свою жизнь не только материальное благосостояние, но и удачу во всех начинаниях.

Овен

Аркан “Отшельник” в раскладе является призывом к активной работе для Овна. Любая пауза или промедления в реализации задуманного могут негативно сказаться на дальнейшем развитии любого плана.

Карта “Смерть” предвещает благоприятные перемены, которые уже готовы ворваться в жизнь Овна. Также аркан советует без сожаления прощаться с прошлым, дабы оно не мешало развитию чего-то нового.

“Умеренность” в раскладе говорит о благоприятном завершении рабочей недели. Однако также она напоминает, что Овен должен искать баланс между разумом и эмоциями, иначе ошибок не избежать.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к тому, что в середине недели им удастся наконец-то найти свое место под солнцем, если в раскладе им выпала карта “Мир”. Отныне вас ожидает только успех и процветание.

Карта “Повешенный” говорит о том, что Тельцу предстоит выполнить много сложной работы над ошибками. Рекомендация аркана – признайте промахи и тогда вам удастся выбраться из тупика.

“Император” в раскладе говорит о том, что Тельцу будет по силам справиться с любыми важными задачами. Кроме того, аркан сулит благоприятные изменения в профессиональной сфере деятельности.

Близнецы

Близнецам стоит смягчить все разногласия с близкими людьми, а также постараться найти оптимальное решение любых конфликтов, если в раскладе выпала “Умеренность”. В противном случае вас ждет крах всех надежд и планов.

Если верить карте “Иерофант”, представителю данного знака зодиака придется отказаться от первостепенных целей в конце недели из-за навалившихся проблем. Счастливый исход возможен, если попросить помощи у родственников.

Карта “Смерть” предвещает благоприятные изменения в жизнь Близнецов, а также новые возможности. Однако важно научиться оставлять прошлое позади, иначе груз прожитого может повлиять на будущий успех.

Рак

“Сила” в раскладе призывает Рака начать новую неделю как можно оптимистичнее. Важно направить всю энергию на полезные дела или устранение разногласий с родственниками, и тогда успех не заставит себя ждать.

А вот “Правосудие” в раскладе говорит о том, что в скором времени вам придется платить по счетам. Впрочем, тяжесть наказания судьбы зависит от того, насколько дурным был поступок, совершенный недавно.

Если у вас выпала в раскладе “Луна”, то стоит придержать свои эмоции (особенно ревность, зависть и уныние) в конце недели. В противном случае вы рискуете потерять удачу и успех.

Лев

“Иерофант” символизирует собой призыв к ответственности для Львов. В начале недели ваши планы изменятся кардинальным образом, так что вы должны подстроиться под обстоятельства как можно быстрее.

“Башня” в раскладе говорит о скором крушении иллюзий, за которыми долгое время прятался Лев. Вслед за этим вам придется сделать шаг в неизвестность, иначе жизнь никогда не изменится.

“Луна” символизирует успех, который ожидает Льва в конце недели. Однако важно не поддаваться страхам и сомнениям, а также не доверять различным слухам, полагаясь на собственную интуицию.

Дева

“Отшельник” в раскладе является знаком того, что Деве пора погрузиться во внутренний мир, дабы найти там гармонию и равновесие. После этого необходимо распланировать свое время, чтобы исключить промахи.

“Башня” станет символом нового жизненного этапа, а также призывом отказаться от старых планов и идей для Девы. Если вы не закроете двери в прошлое и не впустите в жизнь перемены, то удача от вас отвернется.

А вот “Императрица” станет хорошим знаком для тех, кто долгое время ждал роста и развития. Аркан указывает на освобождение от всех обстоятельств, которые мешали вам достичь желаемого.

Весы

Карта “Звезда” в раскладе говорит о том, что Весам следует начинать новую неделю без сомнений и опасений за будущее. Аркан указывает но то, что жизненный путь был выбран верно.

“Сила” говорит о том, что больше медлить нельзя, особенно если Весы хотят достигнуть новых высот. Также важно сохранять позитивный настрой, даже если будут происходить неудачи.

Карта “Башня” сулит Весам новый жизненный этап в конце недели. Самое главное – не бояться перемен, ведь именно они приведут вас к долгожданному светлому будущему.

Скорпион

Аркан “Колесница” станет благоприятной картой для тех, кто изо всех сил стремится к намеченной цели. В скором времени ответственность и позитивная работа приведут вас к победе, так что дерзайте!

“Отшельник” в раскладе говорит о том, что Скорпиону удастся, наконец, разобраться в делах и выставить дальнейшие планы на будущее. Впрочем, перед этим будет не лишним отдохнуть, дабы привести силы в порядок.

Карта “Солнце” олицетворяет безусловный успех, а также избавление от большинства проблем. Также она сулит решение конфликтов с близкими друзьями и родственниками.

Стрелец

Стоит проявлять больше ответственности в середине недели, особенно если в раскладе вам выпала карта “Дурак”. Впрочем, не забывайте соблюдать осторожность, дабы не зайти в тупик.

Карта “Луна” говорит о том, что стрельцу не следует поддаваться на провокации других людей, а также сохранять уверенность в собственных силах. Будьте бдительны и ни за что не ошибетесь!

“Верховная жрица” в раскладе олицетворяет шестое чувство, к которому стоит прислушиваться Стрельцам в начале недели. Однако важно воздержаться от поспешных решений, ибо они могут быть ошибочными.

Козерог

Выпала карта “Смерть” в начале недели? Попрощайтесь с очередным жизненным этапом и приготовьтесь к благоприятным переменам. И ни в коем случае не противьтесь судьбе, иначе удача отвернется от вас.

“Суд” в раскладе указывает на трудности, которые ожидают на пути к намеченной цели. Однако, успешно покончив с неприятностями, вы сможете добиться больших высот.

“Дьявол” в раскладе говорит о том, что не стоит так часто потакать своим желаниям и прихотям. В противном случае Козерог рискует столкнуться с неприятностями, решить которые будет непросто.

Водолей

Согласно карте “Повешенный”, Водолею не следует полагаться на волю случая в середине недели. Также аркан рекомендует внимательно следить за своими словами, поскольку от них будет зависеть будущее.

“Башня” в раскладе рекомендует Водолеям отказаться от любых планов и идей, которые давно потеряли свою актуальность. В противном случае все перспективы продолжат обходить вас стороной.

Стоит начать стремиться к переменам в том случае, если среди старших аркан вам выпала “Смерть”. Дабы не упустить благоприятные возможности, старайтесь не сопротивляться тому, что с вами происходит.

Рыбы

“Иерофант” в раскладе таро указывает на то, что Рыбам пора научиться принимать поддержку от близких друзей и родственникам. Подобный подход поможет найти правильный жизненный путь и добиться больших высот.

Карта “Дурак” станет предупреждением для тех, кто любит лентяйничать и много развлекаться. В середине недели вас ожидает непредвиденная ситуация, которая потребует быстрого реагирования и решения.

В конце недели Рыбам предстоит освободиться от большинства проблем, если в раскладе выпал аркан “Суд”. Совет карты – впредь живите честно, дабы в будущем не тратить драгоценное время на устранение ошибок.