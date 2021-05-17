Выяснилось, что комары и дрозофилы умнее, чем предполагали

Американские ученые обнаружили, что эти насекомые имеют базовое количество клеток мозга, которое, вероятно, необходимо для сложных форм поведения.

Работа опубликована журнале PLOS One. Энтомологи, изучающие комаров и дрозофил, давно подозревали в них скрытый «интеллектуальный» потенциал. Однако доказательств этому не было. Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) показали, что крошечный мозг этих насекомых состоит примерно из 200 тысяч нейронов и других клеток.

Для сравнения: в мозге человека — 86 миллиардов нейронов, а в крысином — порядка 12 миллиардов. При этом последняя цифра, как полагают, представляет собой нижний предел числа нейронов, необходимого для сложного поведения. Тем не менее насекомые тоже могут ориентироваться в пространстве, находить пищу, строить жилища, а осы, к примеру, узнавать сородичей в «лицо».

Чтобы выяснить количество мозговых клеток у комаров и дрозофил, ученые, по сути, подсчитали их при помощи так называемого изотропного фракцинатора — аппарата, который знаком патологоанатомам и позволяет посчитать количество клеток в той или иной ткани. Для начала ученые разрушили мозг несчастных насекомых при помощи пестика, а затем, зная объем ткани, поэтапно измерили количество клеток.

В результате они сделали вывод, что общая сумма клеток мозга у плодовой мушки Drosophila melanogaster примерно равна 199 380 (плюс-минус 3400) единицам. Три вида комаров продемонстрировали схожие результаты: около 217, 223 и 225 тысяч клеток. Порядка 90 процентов всех клеток насекомых составили нейроны. Остальные, как полагают ученые, относятся к глиям.

Такое число нейронов, по их мнению, говорит о том, что мы могли недооценивать интеллектуальные способности комаров и дрозофил. Энтомологи считают, что подобные эксперименты имеет смысл провести на таких социальных насекомых, как пчелы.