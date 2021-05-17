Лавров: Необходимость прихода НАТО в Арктику вызывает вопросы

«Наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

«Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам – это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ РФ в Арктике.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.