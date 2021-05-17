Глава ФСИН опроверг существование мошеннических кол-центров в колониях

В российских колониях не существует кол-центров, откуда мошенники звонят гражданам и обманом выманивают у деньги, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на научно-практическом мероприятии «Петербургские пенитенциарные конференции».

«Каких-то кол-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что кол-центры создаются в гражданском сообществе. Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой», — сказал Калашников, – передает его слова РИА «Новости».

Калашников пояснил, что во ФСИН проводили исследования и работу с органами внутренних дел и ФСБ по данному вопросу.

Глава ведомства отметил, что исправительных учреждениях фиксируются факты проноса запрещенных предметов, однако с ними ведется активная борьба. «У нас есть факты проноса [на территорию исправительных учреждений] запрещенных предметов, у нас есть факты предательства со стороны сотрудников, но мы с этим очень плотно боремся и в настоящее время практически эти факты уже изжили. В июле месяце мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована», – подчеркнул Калашников.

Между тем в июле 2020 года в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.

Напомним, 9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.

В мае сообщалось, что группа депутатов предложила адвокатам и другим юристам проходить в колонию с любыми «средствами связи», а также фото- и аудиотехникой.