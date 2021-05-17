 

Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ

17.05.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газпром обратился в суд с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере 370,5 млн долларов за поставленный в 2018 году газ.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Япония заявила протест в связи с размещением С-300 на Курилах

26.01 / Байден не откажется от политики Трампа по давлению на Европу

04.05 / Жена принца Гарри Меган стала детской писательницей. Стоимость ее первой книги составляет $9,49

09.11 / OMV и Uniper обжаловали решение Польши по «Северному потоку – 2»

21.10 / Мадуро анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в Венесуэле

20.09 / ZDF – премьеры восточных земель Германии единым фронтом встали на защиту «Северного потока — 2»

03.10 / Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам тюрьмы условно в США

30.07 / Москва раскритиковала США за вооружение Косово

01.03 / В ближайшее время количество вакцинированных от коронавируса в Украине существенно увеличится – Минздрав

07.04 / NYT – «разумный шаг вперёд» — США и Иран отчитались о первом успехе на переговорах в Вене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика