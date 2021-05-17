Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ

Газпром обратился в суд с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере 370,5 млн долларов за поставленный в 2018 году газ.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.