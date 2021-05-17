 

Сестра Зары Тиндалл и Питера Филлипса выходит замуж

17.05.2021, 16:04, Разное
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Еще одна – хоть и дальняя – родственница британской монархии скоро выйдет замуж. О помолвке на своей странице в Instagram объявила 23-летняя Стефани Филлипс – дочь бывшего мужа принцессы Анны, капитана Марка Филлипса, и его второй жены, гавайской наездницы Сэнди Пфлюгер. Девушка, которая является сестрой Зары Тиндалл и Питера Филлипса по отцу, скоро свяжет себя узами брака с Уильямом Хосьером. До помолвки влюбленные встречались два года. Подписала портреты Стефани просто датой, когда молодой человек сделал ей предложение руки и сердца:

• 09.05.21 •

Уильямом Хосьер и Стефани Филлипс

Будучи дочерью олимпийских спортсменов, Стефани тема спорта не обошла стороной: она увлекается лошадьми и регулярно участвует в конных соревнованиях, как и ее сестра Зара. Девушка окончила Вустерский университет, часто путешествует. Кстати, Стефани очень хорошо общается со своей сестрой Зарой и братом Питером. Более того, она была цветочницей на свадьбе Зары и Майка Тиндалла в 2011 году – тогда девочке было 13 лет.

Кстати, Зара Тиндал тоже знаменитая наездница: известно, что любовь к конному спорту прививали Заре с детства. Ее родители – принцесса Анна и олимпийский чемпион по конному спорту Марк Филиппс (отец Стефани) – познакомились во время участия в скачках. Всем родственникам английской принцессы их союз казался “нелепым мезальянсом”, возникшим на ипподроме. Королева Елизавета II даже говорила в шутку:

Меня не удивит, если их дети родятся с четырьмя копытами.

Копыт у Зары Филиппс не оказалось, зато лошади с детства являются важной частью ее жизни. Вместе со своей лошадью Тойтаун Зара завоевала золотые медали в личном и командном первенстве на чемпионате Европы по троеборью 2005 года в Бленхейме, а также золотую медаль в личном и серебряную в командном первенстве на чемпионате мира по троеборью в Аахене. В июле 2012 года Зара стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде в Лондоне. 

Зара ТиндаллЗара Тиндалл и Стефани Филлипс, 2015 годСтефани Филлипс (по центру) на свадьбе Зары и Майка Тиндалла, 2011 год



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