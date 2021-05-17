SpaceX начинает сотрудничать с Google

Спутниковый Интернет получил новые весьма привлекательные перспективы развития, сообщают компетентные источники. Дело в том, что компания SpaceX недавно подписала соглашение о сотрудничестве с Google.

Речь идет об объединении усилий двух лидеров в разных сегментах электронной коммерции, обладающих современным технологиями и удачно дополняющими друг друга.

Теперь будет легко связать спутниковую систему Starlink, которую уверенно наращивает SpaceX, с наземными возможностями Google, обладающим мощнейшими дата-центрами, наземными станциями и передовыми ИТ-продуктами. Результат сотрудничества пока предвидеть трудно, но он должен стать потрясающим, отмечают специалисты.