В Якутии внедряют онлайн-площадку для общения граждан, чиновников и бизнеса

Об уникальном онлайн-проекте рассказали представители власти Сунтарского района (Якутия), где внедряют уникальную онлайн-площадку для общения обычных жителей, представителей бизнеса и чиновников.

По словам разработчиков, основной целью является повышение жизненного уровня граждан и поиск оптимальных решений насущных проблем. При этом спектр рассматриваемых вопросов практически ничем не будет ограничен.

Площадка предлагает специальное мобильное приложение UNIO, на котором могут общаться жители района, представители бизнеса и муниципальных структур. Сервис «Инициатива» касается больше гражданской активности населения. Сообща можно решать самые сложные проблемы, отмечают разработчики.