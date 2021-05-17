 

В Якутии внедряют онлайн-площадку для общения граждан, чиновников и бизнеса

17.05.2021, 15:58, Новости дня
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Об уникальном онлайн-проекте рассказали представители власти Сунтарского района (Якутия), где внедряют уникальную онлайн-площадку для общения обычных жителей, представителей бизнеса и чиновников.

По словам разработчиков, основной целью является повышение жизненного уровня граждан и поиск оптимальных решений насущных проблем. При этом спектр рассматриваемых вопросов практически ничем не будет ограничен.

Площадка предлагает специальное мобильное приложение UNIO, на котором могут общаться жители района, представители бизнеса и муниципальных структур. Сервис «Инициатива» касается больше гражданской активности населения. Сообща можно решать самые сложные проблемы, отмечают разработчики.



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