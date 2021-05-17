«Вояджер» уловил космический шум за пределами Солнечной системы

Напомним, что американский зонд «Вояджер 1», запущенный в космос более 43 лет назад, улетел уже далеко за пределы Солнечной системы. Его также догоняет «Вояджер 2», стартовавший позже, но двигающийся с большей скоростью. Оба аппарата присылают на Землю бесценную информацию о глубоком космосе.

Так, недавно был зафиксирован некий «незатухающий шум», исходящий, как полагают ученые, от плазменных волн на краю Солнечной системы.

«Вояджер 1» отослал запись на расстояние примерно в 14 миллиардов миль. Именно настолько он сейчас отдалился от нашей планеты. Также он смог зафиксировать факты выбросов межзвездного газа. Оказывается, глубокий космос не так уж пуст и безмолвен, как полагали ранее астрономы.