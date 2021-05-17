 

Samsung и LG на этой неделе покажут новые дисплеи: вибрирующий и складной

17.05.2021, 15:52, Разное
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Компании Samsung и LG намерены вывести на рынок новые разработки с инновационными технологиями. Среди них будет складной дисплей Samsung S-Foldable, вибрирующий экран, а также ряд других устройств.
Новые презентации приготовили на эту неделю южнокорейские компании Samsung и LG. Среди новинок, выход которых на рынок может состояться в ближайшее время, будут экраны с уникальными возможностями. Открывает перечень разработок в сфере дисплейных панелей складная 17-дюймовая панель, также будет в перечне инноваций подэкранная камера.

Монитор от Samsung Display S-Foldable диагональю 7,2 дюйма можно не просто сложить, но и сделать это в двух местах одновременно. Это изобретение можно использовать в смартфонах и планшетофонах. Еще один девайс, 17-дюймовая складная панель, имеющая соотношение сторон 4:3. Покажут на мероприятии и растягивающийся дисплей, выдвигающийся в сторону по горизонтали.

48-дюймовый гибкий OLED-экран от LG Display способен воспроизводить звуки без применения для этого динамиков. Также этот гаджет умеет вибрировать, а 83-дюймовый дисплей для OLED-телевизора оснащен повышенной яркостью. Ожидается на этой неделе и презентация выдвижных и прозрачных мониторов, а также пластиковых OLED-панелей для автомобиля.

Источник: www.ixbt.com



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