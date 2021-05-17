Леся Рябцева упрекнула семью Навальных в равнодушии к судьбе блогера и неправдивом образе счастья

Журналистка Леся Рябцева назвала «неправдивым» образ счастья семьи Навального, добавив, что супруге оппозиционера «до фени, как там муж». Причинами такого отношения репортер называет возможные измены Алексея Навального с другими женщинами.

В то время, как блогер Алексей Навальный отбывает назначенный судом срок лишения свободы, его семья живет обычной жизнью. За прошедший период с момента вступления приговора в силу, супруга бывшего кандидата на пост президента Российской Федерации навещала его только четыре раза. Журналистка Леся Рябцева упрекнула родственников оппозиционера в равнодушии, их представление о счастье она назвала «неправдивым».

Ранее Алексей Навальный упорно пытался изображать счастливого семьянина. Однако после того, как он отправился в колонию отбывать свое заключение, все стало на свои места. Его не проведывают и не особо интересуются его состоянием, складывается впечатление, что он попросту не нужен своим родственникам. Леся Рябцева высказала свое мнение по поводу причин такого поведения жены. Все время рядом с экс-политиком было много женщин, поэтому вполне возможно, что их отношения выходили за рамки просто рабочих. Вероятно, холодное отношение Юлии Навальной к осужденному и даже объявляющему о голодовке мужу объясняется тем, что она не может простить ему измены.

Стоит отметить, что в СМИ неоднократно ранее сообщалось о вероятных романах Алексея Навального. В возлюбленные блогеру приписывали его соратниц Марию Певчих и Анастасию Васильеву. Кроме того, Певчих была и среди сопровождающих бывшего кандидата в президенты на борту самолета, когда его отправляли в госпиталь в Германии.

Источник: inforeactor.ru