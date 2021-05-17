 

Певица Валерия показала себя без макияжа

17.05.2021, 15:52, Разное
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Известная российская певица Валерия показала себя без макияжа. Соответствующим видео знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
На ролике Валерия предстала в белом халате в окружении визажистов. В начале видео на артистке совершенно нет косметики, к тому же отсутствует укладка. Супруга Иосифа Пригожина хотела показать профессионализм стилиста и визажиста.

За считанные минуты Валерия предстала в шикарном образе. Ей сделали эффектный макияж в нюдовых тонах. Она с сожалением отметила, что в реальной жизни процесс осуществляется на так быстро, как на видео. В комментариях к публикации мастера отметили, что будут стремиться работать с еще большей скоростью.

Некоторые фолловеры с трудом узнали Валерию без макияжа. Преданные поклонники поддержали артистку, заявив, что она прекрасно выглядит без косметики. По их словам, знаменитости идет как макияж, так и натуральность.

Далеко не все звезды отечественной эстрады решаются на то, чтобы показать себя в естественном виде. Большинство из них накладывают фильтры в социальных сетях.



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