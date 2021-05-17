 

Умерла еще одна пассажирка автобуса, попавшего в марте в ДТП в Польше

17.05.2021, 15:50, Новости дня
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Дипломат уточнил, что женщина умерла утром во сне 16 мая.

Она стала седьмой жертвой ДТП.

“Причина смерти будет установлена в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей перевезут в Украину”, – рассказал Горбань.

Факт смерти пассажирки автобуса подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины и агентству УНН. По данным ведомства, украинка получила в ДТП тяжелые травмы и находилась в клинике реабилитационной терапии.

Контекст:

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять. Шестая смерть была зафиксирована в конце марта, сообщал “Укринформ”.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что водитель засыпал”, – отметил он.

7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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