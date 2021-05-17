 

“Степанов должен уйти”. Под Радой провели акцию за отставку министра здравоохранения

17.05.2021, 15:50, Новости дня
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Под парламент принесли 470 свечей и черных лент. Они символизируют умерших от COVID-19 украинцев.

“470 – это лишь 1% от общего количества погибших из Covid-19. Вы только представьте, что общее количество – сто таких площадей”, – отметили организаторы акции.

https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/4028880080523779

Представитель благотворительного фонда “100% жизни” в ходе митинга заявил, что за время пандемии Минздрав якобы ни разу не контактировал с волонтерами по оказанию помощи, пишет LB.ua.

“Мы хотим, чтобы были открыты уголовные производства, и он не отдыхал после своего министерства”, – заявил волонтер.

На странице фонда “Пациенты Украины” отметили также, что на акцию приглашали лишь представителей СМИ – цель была провести “акцию неживых”, тех, кто погиб от COVID-19. Однако на нее пришли два десятка людей “с характерной внешностью” и плакатами с хэштегом акции и подписью “Пациенты Украины”. При этом они не знали, кто такой Степанов и не смогли ответить, какое отношение имеют к благотворительным фондам. 

“Эти “протестующие” как появились организованно, так потом и исчезли, оставив часть своих плакатов. Мы рассматриваем присутствие этих лиц на нашем протесте как провокацию и попытку дискредитировать борьбу пациентских организаций с преступлениями министра здравоохранения”, – подчеркнули организаторы.

https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/4028616673883453

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 мая в Украине умерли более 48 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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