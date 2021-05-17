 

Каменских рассказала, что подарила мужу на 40-летие

17.05.2021, 15:50, Новости дня
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Певица призналась, что этот подарок ей заказал супруг, так как у него проколоты мочки ушей.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских и Потап выступали в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. 

Сейчас Каменских занимается сольной карьерой под псевдонимом NK, а Потап является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

В январе 2021 года Потап заявил, что в год своего 40-летия намерен презентовать свой первый сольный альбом. “Я копнул глубже и вы услышите меня настоящего: любящего, понимающего, со своей жизненной позицией”, – заявил он 10 мая, спустя два дня после 40-летия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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