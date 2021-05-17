Зеленский поручил вернуть украинцев, застрявших в Непале

“Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой”, – подчеркнул Зеленский.

Об украинцах, которые застряли в Непале, 12 мая в комментарии УНИАН сообщал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В основном это альпинисты и туристы, отмечал он. По словам Николенко, у четырех украинских граждан обнаружен COVID-19. Вместе с тем, один из украинцев, застрявших в Непале, пожаловался на бездействие украинских властей.

Контекст:

В Непале за последний месяц ежедневное количество заболевших COVID-19 увеличилось в 30 раз – с 298 до более 9 тыс. человек.

The Asean Post пишет, что уровень ежедневных положительных результатов в стране составляет почти 50%. Предположительно, ухудшение ситуации связано с аналогичной проблемой в соседней Индии, которая бьет рекорды по ежедневным случаям COVID-19. Как отмечает The Asean Post, Непал во многом зависел от поставок из Индии медицинского оборудования и жидкого кислорода, которые в последнее время прекратились.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Непале при населении в 28,6 млн человек подтвердили 464,2 тыс. случаев COVID-19, 5,2 тыс. человек умерли.

—