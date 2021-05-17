В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

По информации ABW, мужчину задержали еще 5 мая. Как утверждают в спецслужбе, он передавал российским кураторам информацию о польских военных организациях и гражданских лицах.

Сотрудники ABW провели ряд обысков и допросили свидетелей. Значительную часть материалов засекретили.

Задержанный признал себя виновным, суд арестовал его на три месяца.

Расследование проводится управлением ABW в Белостоке под контролем Мазовецкого управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Национальной прокуратуры в Варшаве.

“Дело касается участия установленных граждан Республики Польша и Российской Федерации в деятельности российской разведки против Республики Польша, то есть преступлений, предусмотренных п. 1 ст. 130 Уголовного кодекса”, – уточнили в агентстве.

Подозреваемому Марцину К. грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщило польское издание InfoSecurity24.pl.

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