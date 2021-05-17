 

Олег Кашин назначен новым главой издательского дома «Комсомольская правда»

17.05.2021, 15:37, Разное
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Внеочередное собрание акционеров издательского дома «Комсомольская правда» приняло решение досрочно расторгнуть трудовой договор с действующим главой компании Владимиром Сунгоркиным.

Новым генеральным директором единогласно избран известный российский журналист Олег Кашин.

Новым генеральным директором единогласно избран известный российский журналист Олег Кашин– Когда мне сообщили, что Олега Владимировича отстранили от эфира, я был просто в шоке. Это волюнтаристское решение могло нанести колоссальный вред нашему холдингу, поэтому было принято решение незамедлительно отстранить Сунгоркина и вернуть Кашина в эфир. Когда мы стали обсуждать, кто мог бы возглавить компанию в нынешнее непростые времена, я сразу подумал об Олеге. Коллеги меня поддержали, и мы единогласно проголосовали за нового генерального директора. Мы убеждены, что Олег Кашин – это именно та фигура, которая сегодня нужна «Комсомолке», это именно тот человек, который сможет вывести наши издания на самый высокий мировой уровень, – заявил владелец контрольного пакета акций ЗАО «Комсомольская правда» Олег Руднев.

Олег Кашин уже поблагодарил акционеров за оказанное доверие.

– Для меня это назначение стало сюрпризом, но, как говорится, всё что не делается – всё к лучшему. Только вера двигает горами, только смелость города берёт. А вера и смелость у меня есть. Так что, будем работать, – отметил журналист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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