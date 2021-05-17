Олег Кашин назначен новым главой издательского дома «Комсомольская правда»

Внеочередное собрание акционеров издательского дома «Комсомольская правда» приняло решение досрочно расторгнуть трудовой договор с действующим главой компании Владимиром Сунгоркиным.

Новым генеральным директором единогласно избран известный российский журналист Олег Кашин.

– Когда мне сообщили, что Олега Владимировича отстранили от эфира, я был просто в шоке. Это волюнтаристское решение могло нанести колоссальный вред нашему холдингу, поэтому было принято решение незамедлительно отстранить Сунгоркина и вернуть Кашина в эфир. Когда мы стали обсуждать, кто мог бы возглавить компанию в нынешнее непростые времена, я сразу подумал об Олеге. Коллеги меня поддержали, и мы единогласно проголосовали за нового генерального директора. Мы убеждены, что Олег Кашин – это именно та фигура, которая сегодня нужна «Комсомолке», это именно тот человек, который сможет вывести наши издания на самый высокий мировой уровень, – заявил владелец контрольного пакета акций ЗАО «Комсомольская правда» Олег Руднев.

Олег Кашин уже поблагодарил акционеров за оказанное доверие.

– Для меня это назначение стало сюрпризом, но, как говорится, всё что не делается – всё к лучшему. Только вера двигает горами, только смелость города берёт. А вера и смелость у меня есть. Так что, будем работать, – отметил журналист.

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