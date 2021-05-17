 

Дмитрий Пучков: Фильм “Турист” станет отличной рекламой России в Африке

17.05.2021, 15:26, Разное
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Речь идет о картине исполнительного продюсера Генриха Кена, который постарался максимально правдиво передать произошедшие в конце 2020 года события в ЦАР. Конгломерат группировок «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) под руководством экс-президента Франсуа Бозизе напал на Банги с целью госпереворота, однако атаку успешно отразили правительственные вооруженные силы (FACA), подготовленные специалистами из России.

Кинолента рассказывает о судьбе главного героя фильма — офицере из РФ по прозвищу Турист. Военнослужащий прибыл в республику в составе группы инструкторов по официальному приглашению властей для обучения рекрутов.

Он не ожидал, что ему придется взять оружие в руки, однако сложившаяся ситуация вынуждает его встать на защиту мирного населения.

Основой для фильма стали реальные события, произошедшие в республике. Дмитрий Пучков заявил, российские инструкторы находятся в ЦАР в соответствии с действующим законодательством, что благоприятно скажется на сотрудничестве Москвы и Банги.

«Это положительно повлияет на дружественные отношения двух государств», — сказал он.

В настоящее время в Африке ведется борьба за влияние. США, Франция и ряд других западных стран спешат заключить госконтракты для реализации личных планов в регионе. Однако успешная миссия по подготовке правительственной армии ЦАР и последующее отражение атаки боевиков и наемников CPC позволила РФ зарекомендовать себя как надежного партнера в области военной поддержки.

«В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте», — подытожил Пучков.

Премьерный показ картины в России состоится 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40 по местному времени. Кинолента получила категорию «18+». В Сети уже появился официальный трейлер фильма.



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