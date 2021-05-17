 

В ТиНАО откроют 10 новых детских садов в 2021 году

17.05.2021, 15:26, Разное
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Население Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) за последние восемь лет выросло в два раза. На сегодняшний день там проживает около 570 тысяч человек. Такая тенденция объясняется уровнем жизни, который в этих округах уже вплотную приблизился к общемосковскому.

В ТиНАО появляется все больше объектов социальной инфраструктуры. Здесь открыли 15 медицинских учреждений, построили сотни километров дорог, создали почти 200 тысяч рабочих мест. Особое внимание уделяется возведению зданий образовательных учреждений. С 2012 года в ТиНАО построили 19 школ, которые рассчитаны в общей сложности на 17,7 тысячи мест, и 54 детских сада.

Чтобы не было недостатка в дошкольных учреждениях, в ТиНАО планируется открыть еще 10 таких объектов к 1 сентября 2021 года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, часть детских садов уже полностью готова и укомплектована. На других объектах скоро завершатся отделочные работы и благоустройство.

Также сообщается, что в следующем году в ТиНАО построят еще шесть детских садов и восемь школ. Самый знаковый объект – школа-гигант, которая будет рассчитана на 2,1 тысячи мест.

Новые объекты социальной инфраструктуры появляются благодаря программе “Мой район”, которая была запущена в Москве несколько лет назад. Одна из целей проекта – устранить неравенство в благоустройстве. В столичных районах строятся не только здания образовательных учреждений, но и спортивные комплексы, поликлиники, создаются парки и скверы, ярмарки и рынки, расширяется сеть центров госуслуг “Мои документы”.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве детского сада в столичном районе Западное Дегунино. Здание расположится по адресу: Ильменский проезд, владение 17. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 воспитанников. в каждой групповой ячейке будет своя раздевалка, игровая комната, спальня и другие необходимые помещения. Также в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков.



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