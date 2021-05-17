 

В Австралии предлагают радикальный способ решения проблемы космического мусора

17.05.2021, 15:00, Новости дня
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Семь тысяч тонн космического мусора на орбите, 95% которого не поддается никакому управлению, – это уже настоящая угроза для аппаратов, выведенных на орбиту, а также для землян. Ведь им на головы теоретически могут падать обломки.

Тема космического мусора обрела новую актуальность в последние дни, когда все отслеживали неуправляемое падение целой ступени китайской ракеты. К счастью, катастрофы не случилось – огромный кусок металлической конструкции упал в безлюдном районе. Но так ведь будет везти не всегда.

Тем временем австралийские специалисты предлагают расстреливать большие куски космического мусора из лазерной пушки. Так можно не только измельчить их, но и направить в плотные слои атмосферы, где они сгорят во время падения.



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