Врач Соколов назвал продукты, способные вызвать повышение давления

Врач-кардиолог Денис Соколов пояснил о продуктах, которые могут провоцировать повышенное давление. Оно может являться симптомом серьезного заболевания.

Нормальным давлением принято считать 120/80 мм рт.ст., но многие врачи считают, что цифры могут варьироваться в зависимости от возраста. Например, у ребенка наблюдаются более низкие показатели, нежели у взрослого. С возрастом артериальное давление обычно повышается.

У людей, имеющих избыточную массу тела, артериальное давление обычно выше, нежели у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Ожирение провоцирует нарушения гормонального и метаболического характера, которые вызывают задержку жидкости и натрия в организме, увеличение сердечного выброса.

Отклонением от нормы считаются показатели выше 140/90 мм рт.ст., в данном случае врачу необходимо выяснить причину такого давления, чтобы назначить терапию. Зачастую речь идет о гипертонической болезни, но иногда медики могут диагностировать эндокринные патологии и поражение почек. Давление у людей скачет из-за стресса, несбалансированного питания, чрезмерных физических нагрузок. Что касается еды, то следует отказаться от сыра, икры, слишком соленой пищи и употребления напитков с содержанием кофеина.

Источник: nation-news.ru