 

Врач Соколов назвал продукты, способные вызвать повышение давления

17.05.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-кардиолог Денис Соколов пояснил о продуктах, которые могут провоцировать повышенное давление. Оно может являться симптомом серьезного заболевания.
Нормальным давлением принято считать 120/80 мм рт.ст., но многие врачи считают, что цифры могут варьироваться в зависимости от возраста. Например, у ребенка наблюдаются более низкие показатели, нежели у взрослого. С возрастом артериальное давление обычно повышается.

У людей, имеющих избыточную массу тела, артериальное давление обычно выше, нежели у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Ожирение провоцирует нарушения гормонального и метаболического характера, которые вызывают задержку жидкости и натрия в организме, увеличение сердечного выброса.

Отклонением от нормы считаются показатели выше 140/90 мм рт.ст., в данном случае врачу необходимо выяснить причину такого давления, чтобы назначить терапию. Зачастую речь идет о гипертонической болезни, но иногда медики могут диагностировать эндокринные патологии и поражение почек. Давление у людей скачет из-за стресса, несбалансированного питания, чрезмерных физических нагрузок. Что касается еды, то следует отказаться от сыра, икры, слишком соленой пищи и употребления напитков с содержанием кофеина.

Источник: nation-news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Мнение: Мужиков затоптали… чего молчим? Женский харассмент в России – реальность

22.12 / Обладателей стиральных машин обложат налогом

04.03 / В гостях у Мэттью Макконахи и Камиллы Алвес: экскурсия по новой вилле пары на Гавайях

18.10 / Новое призвание Вассермана, наказание для «Рика и Морти», латекс для москвичей и раздавленные бульдозером омские школьники в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

14.08 / Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

14.04 / Володин напомнил о значимости реформ Столыпина

11.02 / Жена звезды сериала “Великолепный век” Халита Эргенча поделилась новыми фото их сына

23.09 / Вскрылись доказательства переманивания Загитовой к Плющенко

20.10 / Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку

26.01 / Конституционный суд признал недействительным манифест об отмене крепостного права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика