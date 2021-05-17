 

Биофизики из России упростили поиск ядов в продуктах питания

17.05.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие продукты питания могут содержать яды вследствие тех или иных причин. Биофизики из РФ смогли найти способ упростить поиск отравляющих веществ в них.
В процессе производства или хранения продукты питания могут накопить в себе опасные яды. Их выявление не всегда легко, однако российские исследователи сделали весомый шаг в этом направлении. Сотрудники Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН обнаружили ферменты-индикаторы для определения ядов и токсинов в пище. Благодаря разработке можно будет не только обезопасить россиян от отравления, но и снизить расходы на хранение товаров, продлив их срок хранения.

Эксперты изобрели специфический раствор для сохранения ферментов от лишних потерь важных свойств. Таким образом можно сберегать продукты на протяжение не меньше, чем полтора года. В настоящее же время ферменты в условиях лаборатории могут прожить максимум несколько месяцев.

Разработанный биофизиками из РФ метод не имеет пока аналогов в мире, при этом он прост и очень эффективен. Еще одним преимуществом изобретения является сокращение расходов на лабораторные анализы. Данный препарат будет стоить примерно сто рублей, что сделает его доступнее остальных средств. О наличии токсинов и ядов, как пишет «Слово и дело», вещество сигнализирует изменением цвета.

Источник: slovodel.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / В баре Челябинска произошла массовая драка

21.04 / Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове

10.03 / Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП

30.09 / Ольга Сутулова подтвердила беременность

22.07 / В центре Москвы найдено тело убитой незадолго до свадьбы девушки

10.09 / Мнение: Ну что, обратно в клетки?

02.12 / Павел Прилучный выписался из больницы после операции на лице

14.04 / Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос вдвое

21.04 / Пострадал ребенок: в Тюмени столкнулись три машины

20.10 / Мнение: Свергнутые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика