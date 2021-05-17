Биофизики из России упростили поиск ядов в продуктах питания

Многие продукты питания могут содержать яды вследствие тех или иных причин. Биофизики из РФ смогли найти способ упростить поиск отравляющих веществ в них.

В процессе производства или хранения продукты питания могут накопить в себе опасные яды. Их выявление не всегда легко, однако российские исследователи сделали весомый шаг в этом направлении. Сотрудники Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН обнаружили ферменты-индикаторы для определения ядов и токсинов в пище. Благодаря разработке можно будет не только обезопасить россиян от отравления, но и снизить расходы на хранение товаров, продлив их срок хранения.

Эксперты изобрели специфический раствор для сохранения ферментов от лишних потерь важных свойств. Таким образом можно сберегать продукты на протяжение не меньше, чем полтора года. В настоящее же время ферменты в условиях лаборатории могут прожить максимум несколько месяцев.

Разработанный биофизиками из РФ метод не имеет пока аналогов в мире, при этом он прост и очень эффективен. Еще одним преимуществом изобретения является сокращение расходов на лабораторные анализы. Данный препарат будет стоить примерно сто рублей, что сделает его доступнее остальных средств. О наличии токсинов и ядов, как пишет «Слово и дело», вещество сигнализирует изменением цвета.

Источник: slovodel.com