Онколог Карасев назвал признаки развития рака поджелудочной железы

Врач-онколог Иван Карасев в рамках интервью пояснил о признаках развития у человека рака поджелудочной железы. Из железистых клеток при данном заболевании вырастает злокачественная опухоль.

В группе риска находятся пожилые люди, возраст которых составляет старше 60 лет. На сегодняшний день исследователи так и не определили точные причины развития этого вида рака. На риск появления патологии влияет курение, чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя, нехватка в повседневном рационе свежих овощей и фруктов. Среди ключевых факторов риска Карасев выделяет сахарный диабет, цирроз печени, болезни желчевыводящих путей.

Основным симптомом рака поджелудочной железы считается ноющая боль, которая связана с ростом опухоли. Новообразование проходит через нервные окончания или же сдавливает их. Место, где наблюдается боль, зависит от того, где именно расположена опухоль. Зачастую дискомфортные ощущения дают о себе знать в ночное время суток, когда человек находится в положении на спине. Кроме того, боль наблюдается, когда человек съел много жирной пищи или же выпил спиртное.

При прогрессировании данного вида онкологии человек начинает отказываться от мясных продуктов. После еды может возникать изжога, тошнота, рвотные позывы.

Источник: rg.ru