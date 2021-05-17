Разумков о работе Медведчука как нардепа если ему вынесут приговор: Из тюрьмы вряд ли будет возможность, но статус останется

“Если он (Медведчук. – “ГОРДОН”) находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет. Потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд. А относительно работы в Комитете (Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. – “ГОРДОН”) мне тяжело ответить”, – заявил спикер Рады.

Разумков отметил, что Медведчук продолжает быть народным депутатом, “как было с Надеждой Савченко, когда она находилась в тюрьме”.

“Поэтому все остальные свои полномочия он может выполнять, если суд ему это не запретит”, – добавил глава украинского парламента.

Журналисты уточнили в Разумкова, будет ли это возможным, если Медведчук окажется в тюрьме.

“Возможно. Но из тюрьмы вряд ли у вас будет возможность выполнять большую часть своих полномочий. Статус у вас останется”, – резюмировал спикер Рады.

Контекст:

Медведчук входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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