Предотвращена попытка ХАМАС устроить морской теракт против Израиля – ЦАХАЛ

Израильские военные уточнили, что это произошло в северной части сектора Газа.

На видео, опубликованном ЦАХАЛ, снято поражение цели на морском берегу и автомобиля на улице населенного пункта.

* * * * * * * * * * : pic.twitter.com/eltPJRgprP

— * * * (@idfonline) May 17, 2021

В серии твитов Армия обороны Израиля объяснила, что авиация ЦАХАЛ “атаковала боевиков и оружие, чтобы предотвратить угрозу”.

“В течение последних нескольких дней военно-морские истребители выявляли подозрительные передвижения в северной части сектора Газа и вблизи объектов военно-морских сил ХАМАС, а также отслеживали боевиков и их передвижения в этом районе. Был идентифицирован ряд активистов и военно-морское оружие, подозреваемое в том, что оно является подводным военно-морским оружием. Судно было спущено на берег и, по всей видимости, направлялось для враждебных террористических действий в морском пространстве Государства Израиль”, – говорится в сообщениях.

* , * * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * * * * *

— * * * (@idfonline) May 17, 2021

* * * * * * * * * * * * * * * * *

— * * * (@idfonline) May 17, 2021

* * * , * * * * * * * * * ” * * * * * * * * * * * *

— * * * (@idfonline) May 17, 2021

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

На утро 16 мая в Израиле погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечал The Jerusalem Post. По данным на 16 мая, в результате конфликта погибло как минимум 137 палестинцев, отмечала Al Jazeera.

16 мая ЦАХАЛ сообщил, что за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3,1 тыс. ракет.

—