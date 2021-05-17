Харьковский суд заблокировал выплату государству дивидендов от “Турбоатома” в рамках иска подсанкционного бизнесмена из России– СМИ

Владелец российской компании “Севергрупп” Алексей Мордашов, который находится под санкциями США как близкий к президенту РФ Владимиру Путину человек, пытается с наименьшими потерями выйти из харьковского объединения “Турбоатом”, отмечает автор публикации.

“Понятно желание миллиардера, возглавившего рейтинг богатейших людей России, спасти свои инвестиции. Непонятно другое: почему в этом ему подыгрывает украинский суд? И теперь последнее слово в корпоративном конфликте остается за СНБО и президентом Владимиром Зеленским”, – пишет журналист Виталий Крымов.

Он сообщил, что входящий в “Севергрупп” холдинг “Силовые машины” зашел на “Турбоатом” через кипрский офшор Biscone Ltd., который получил 5,59% акций предприятия за $20 млн.

“Мордашов попал под санкции США как один из самых близких к Путину олигархов. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял аналогичное решение только полгода спустя, 21 июня 2018 г. Хотя по идее должен был это сделать гораздо раньше. Еще в сентябре 2015 г. из сообщений российских СМИ стало известно о победе “Силовых машин” в тендере на поставку турбин для электростанций в Крыму. Их было решено построить для обеспечения автономности полуострова от украинской энергосистемы. Тем не менее, лишь через три года компании Мордашова попали в украинский санкционный список. И только когда аналогичные меры принял OFAC (Управление Минфина США по контролю над иностранными активами. – “ГОРДОН”)”, – сказано в статье.

В то же время еще в 2017 году стало известно, что входящее в “Северсталь” объединение “Карельский окатыш” будет поставлять железную руду для захваченных металлургических предприятий в ОРДЛО.

“И еще два года после этого продукция “Северстали” свободно продавалась в Украине – т.к. принятые меры почему-то касались только “Силовых машин”. Продолжение украинских санкций против них последовало в марте 2019 г. С этого момента доля в 5,59% “Турбоатома” превратилась для Мордашова в ненужный балласт. Данный пакет акций в 2012 г. покупался с целью “заякориться” на стратегически важном предприятии, которое тогдашний президент Виктор Янукович (ныне беглый) и его команда обещали продать россиянам”, – утверждает агентство.

На основании введенных санкций Biscone лишили права на получение дивидендов от чистой прибыли “Турбоатома”.

“Поэтому в иске, поданном от имени Biscone в хозяйственный суд Харьковской обл., представители Мордашова требуют выплаты 161 млн грн в качестве дивидендов. Также они просят украинский суд обязать украинское государство в лице Фонда госимущества (в управлении которого находятся 75% акций “Турбоатома”) выкупить пакет в 5,59% у Biscone за 194 млн грн, или $6,85 млн по нынешнему курсу. Это в три раза меньше, чем сам Мордашов заплатил почти девять лет назад. Поэтому сумму его требований можно считать справедливой. Но справедливы ли сами требования российского олигарха после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе – особенно с учетом его причастности к этим событиям?” – ставит вопрос автор.

Он сообщил, что Хозяйственный суд Харьковской области не только принял иск Biscone к рассмотрению, но и в качестве обеспечительной меры 26 апреля заблокировал выплату дивидендов остальным акционерам “Турбоатома” – в том числе Украинскому государству.

Контекст:

Публичное акционерное общество “Турбоатом” – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Предприятие поставляет продукцию в 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

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