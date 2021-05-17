Скандалы: Сергей Шойгу мог бы зарабатывать резчиком по дереву, больше чем министром

Картины и работы из дерева главы оборонного ведомства продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей

Картины, а также деревянную вазу и стол, сделанные министром обороны Сергеем Шойгу, продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на благотворительный фонд актера Константина Хабенского, организовавший аукцион. Аукцион прошёл 14 мая в Москве на площадке Русского географического общества. В фонде уточнили, что Шойгу лично предложил провести мероприятие и продать на нём свои работы. Вырученные за них деньги пойдут на помощь подопечным фонда — детям и молодым людям с заболеваниями головного и спинного мозга. Часть средств также направят на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей, добавили в организации.

Шойгу уже много лет занимается изготовлением предметов из дерева. В 2012 году, будучи губернатором Подмосковья, он участвовал со своими работами в выставке деревянных шкатулок местного художника. Во время поездки президента России Владимира Путина в тайгу в марте 2021 года Шойгу показал ему свою мастерскую.

Марина Васильева