Что говорят инициалы: фамилия, имя, отчество?
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Взяв первые буквы своего имени, отчества и фамилии, ты без труда узнаешь свой характер.
Существует немало теорий о влиянии имени человека на его характер. Некоторые специалисты утверждают, что о каждом из нас можно немало узнать и по инициалам. Взяв первые буквы своего имени, отчества и фамилии, ты без труда узнаешь свой характер.
Согласно исследованиям ученых, буквы наших имен имеют следующие значения:
А — сила и власть.
Б — способность на большое чувство.
В — непостоянство, отсутствие системности.
Г — таинственность.
Д — общительность, умение притягивать к себе людей.
Е — способность мобилизоваться, жизнестойкость.
Ж — неуверенность.
З — склонность к сомнениям, неудовлетворенность, материальные трудности.
И — впечатлительность, напряжение.
К — большие запросы и нервозность в их достижении.
Л — мелодичность, логика, большая изобретательность.
М — трудолюбие и педантичность.
Н — большая энергия и творческие амбиции.
О — большая эмоциональность, таинственные волнения.
П — скромность, дистанция в отношениях с людьми, одиночество.
Р — постоянное напряжение, сильная эмоциональность.
С — частые депрессии, нервозность, подавленность.
Т — бесконечные поиски, погоня за идеалом.
У — интуиция, склонность к частым расстройствам и испугу.
Ф — нежность, умение приспособиться.
Х — непостоянство чувств, сексуальные проблемы.
Ц — склонность к внешнему проявлению внутренних переживаний.
Ч — верность.
Ш — ревность, бескомпромиссность.
Щ — развитые интеллектуальные способности, мстительность.
Э — поиск психологического равновесия.
Ю — большие амбиции, отсутствие системности.
Я — интеллигентность, творческие способности.
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