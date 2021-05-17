 

В Тобольске сына депутата обвинили в ДТП и драке

17.05.2021, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О неприятном дорожном инциденте рассказали пассажиры одного из автобусов города Тобольск. По их словам, какой-то внедорожник стал объезжать общественный транспорт по газону и, не рассчитав габаритов и просто не соориентировавшись в дорожной обстановке, врезался в него. После этого водитель избил кондуктора а также некоторых пассажиров. До прибытия экстренных служб виновник с места ДТП успел скрыться. Очевидцы утверждают, что всю эту бучу на дороге затеял сын местного депутата, передает URA.Ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

29.08 / Мнение: Турецкие F-16 перехватывают греческие F-16

05.11 / В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

03.08 / «Минус десять лет за пять минут»: Софья Эрнст поделилась секретом быстрого «омоложения»

29.06 / Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

25.02 / Воры украли двух французских бульдогов Леди Гаги и серьезно ранили их выгульщика: что случилось

01.12 / Поминки по индустрии

10.12 / Мнение: Взрыв космического корабля Starship

16.10 / Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

06.05 / День рождения принца Арчи: поздравления от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принца Чарльза и Камиллы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика