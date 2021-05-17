Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь

Распоряжение о назначении Разуваевой опубликовано в понедельник, 17 мая, на сайте правительства России.

Новый руководитель Росмолодежи родилась 6 февраля 1991 года. Она окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, затем – магистратуру в Российском государственном социальном университете.

В правительстве отметили, что у Разуваевой есть большой опыт общественной деятельности. “Принимала активное участие в развитии волонтерского движения России», — говорится в распоряжении.

До назначения главой Росмолодежи Разуваева руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Также она возглавляла Роспатриотцентр, в должности замдиректора учреждения культуры “Мосгортур” занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.

Другим распоряжением Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Росмолодежи Александра Бугаева. Он стал первым замминистра просвещения.