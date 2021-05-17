Прививку от коронавируса можно сделать на выездном пункте вакцинации

17.05.2021, 11:26, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается массовая вакцинация населения от Сovid-19.

Первый компонент вакцины получили 14901 человек, прошли полный курс вакцинации – 12379 жителей Рыбинска. Всего в Рыбинск поступило 18945 доз вакцины.

Для удобства жителей в Рыбинске открываются выездные пункты вакцинации. Один расположен в помещении Многофункционального центра, второй – в здании ТЦ «Сенная площадь».

21 мая с 9:30 на территории Волочаевского рынка будет стоять автобус, где медики будут вакцинировать от ковида. Предварительная запись на прививку в выездном пункте не требуется, достаточно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

По-прежнему прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время – через портал госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Прививочный пункт в ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) работает на 2 этаже ежедневно с 13:00 до 18:30.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает ежедневно с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А. Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

-поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской, 1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска